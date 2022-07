Paco Narváez, confidente de Pedro Carrasco: "Estaba con el alma rota, no se reconcilió con su hija antes de morir"

¿Es cierto que se reconciliaron antes de su muerte? ¿Llegó a haber un acercamiento entre padre e hija? Nuestro invitado asegura que habló con el ex de Rocío Jurado “siete días antes de que falleciera”: “Teníamos una amistad de dos señores, él me llevaba veinte años”, afirmaba.

Sobre si hubo o no reconciliación, el que fue su confidente durante muchos años se muestra muy claro: “No se reconcilió con su hija. Reconciliación, cero. Me contó todo y contaré hasta donde pueda contar”, añadía Paco Narváez en ‘Viva la vida’.

Más adelante, Paco Narváez continúa dando detalles. Concretamente, habla de la última vez que habló con Pedro Carrasco, en año nuevo: "Vi a una persona abatida, triste, cabreada por el encuentro que tuvo con su hija", confiesa. "Me comenta hizo caso a Raquel, que le insistía en que las cosas con su hija debían ir a mejor y que había salido todo mal, que había discutido con ella, con su pareja, y que se habían ido de su casa mal. No hubo un acercamiento, en absoluto". "Él, yo creo, que nunca estuvo conforme con la educación que se le dio. Era caprichosa y quería que se valiera por sí misma", añade Paco. "Todo lo que ha hecho Rocío es 'ser hija de' (...). No le gustaba Fidel Albiac ni tampoco Antonio David Flores.