La última en opinar sobre la para muchos increíble relación ha sido Alejandra Rubio . La colaboradora más joven de 'Viva la vida' no ha querido pronunciarse sobre si la historia es o no real pero sí le ha mandado a Edmundo Arrocet, el que fuera novio de su abuela, un mensaje:

"Yo solo espero que Edmundo trate bien a Bárbara, que no se aproveche de ella y la utilice , qué causalidad que siempre se relaciona con mujeres famosas cuando ya no se habla de él en los medios".

La nieta de María Teresa no se fía de las intenciones de Edmundo y tampoco se cree las palabras de cariño que Edmundo ha tenido para ella ante los reporteros: "Yo también le mando un beso, pero vamos, que no me creo nada".