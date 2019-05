Albalá confiesa cuál es su relación actual con Sofía y si volvería con ella

Le confiesa a Emma García que finalmente no ha demandado a Sofía por sus duras palabras en una revista y que su relación con ella es prácticamente nula a la par que cordial . Ella cuenta lo mismo, no hay mal rollo entre ellos pero lo cierto es que no mantienen relación alguna.

Pero ¿cómo será el futuro de Sofía y Albalá? ¿Habrá una nueva oportunidad entre ellos el día de mañana? “La tengo cariño porque he vivido muchas cosas con ella, no estoy enamorado”. “En un futuro no se sabe lo que podría pasar. Si me preguntan ‘¿volverías con ella?’ pues no te digo ni que sí ni que no. Yo me dejo llevar simplemente”.