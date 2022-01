Anabel Pantoja y Omar Sánchez han roto por una "tercera persona", según Matamoros: "Ha perdido la cabeza por él"

Raquel Bollo, gran amiga de la sobrinísima, desconocía esta información, así que ella no ha podido aportar más información al respecto. Quien si lo ha hecho ha sido Kiko Matamoros, que ha continuado explicando más datos en el programa de Emma García.

“Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja, por el que ha perdido la cabeza y por quien ha decidido destruir su relación, pese al escándalo que supone”, explicaba Matamoros. “Ella tenía muy clarito en su boda que su relación no iba a llegar muy lejos”, a ñadía el colaborador.

Kiko Matamoros explicaba en ‘Viva la vida’ que la persona en cuestión se cruzó en la vida de la sobrina de Isabel Pantoja “antes de la boda”: “Desde hace dos meses, ella ya disfruta de esa relación de manera absoluta. Cada vez que viene a Madrid, se ve con él”, decía el ex de Makoke.

Kiko Matamoros aseguraba que hay fotos de ellos “en grupo”, pero que Anabel Pantoja y el chico en cuestión no tienen ninguna juntos: “No es un chico conocido. Fotos juntos no tienen, se han cuidado mucho. De un tiempo a esta parte, ella no procura estar en público con él, se ven luego”, decía el colaborador.