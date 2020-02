Andrea se rompe recordando su historia con Ismael y Emma la consuela: "Pensé que no tenías corazón"

Andrea ha visitado 'Viva la vida' para hablar su paso por 'La isla de las tentaciones'. La exnovia de Ismael se ha roto en directo y no ha podido evitar las lágrimas: "Me arrepiento de las formas, no me gusta haberle hecho daño", ha confesado la barcelonesa. "No me olvidé de Ismael pero encontré en Óscar cosas que me faltaban en mi relación. Él buscaba unas cosas y yo otras. Yo pensaba que estábamos mejor. Cuando conoces a otras personas, conoces otras opiniones y vi que no era normal que fuese tan celoso".