Hoy, en 'Viva la vida', escuchamos a Ángel Cruz como nunca antes lo habíamos hecho, hablando desde el corazón sobre su hijo y sobre la mujer que destrozó su vida para siempre. Ángel le ha confesado a nuestra compañera Elia desde la finca en la que el niño murió, que semanas antes del crimen, Ana Julia le había pedido matrimonio, y desvela una frase que hiela la sangre : "Me dijo que cuando apareciese Gabriel nos teníamos que casar , y ella sabía que Gabriel no iba a aparecer ".

El momento en el que Ángel sospechó de Ana Julia

El mensaje de Ángel Cruz a su pequeño Gabriel

Aunque el dolor que tanto Ángel como Patricia sufrieron es indescriptible, lo cierto es que el padre del pequeño Gabriel ha sido capaz de reponerse recordando todo lo bueno que Gabriel le dio y lo que su pequeño le enseñó: " Gabriel me ha dado otra oportunidad y tengo que aprovecharla, no puedo fallarle, espero que desde donde me esté viendo esté orgulloso de mí ".

El padre de Gabriel no solo ha logrado seguir viviendo sin la presencia de su hijo, algo a lo que no termina de acostumbrarse cada mañana al despertar, si no que además pone todo su esfuerzo en ayudar a dos familias que necesitan ayuda: "Iker y Noa son dos niños de Almería que necesitan ayuda, Iker está enfermo y necesita un donante de médula, y Noa es una niña con una enfermedad rara que necesita ayuda y no podemos dejárselo todo a sus padres".