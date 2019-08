Asraf y Diego Arrabal se enzarzan en directo e Ylenia tiene que pegar un grito para calmarles

La bronca entre ambos continuó, a pesar de los intentos de Sandra Barneda de poner orden. La cosa no se calmó hasta que Ylenia pegó un grito: “¡No le faltéis al respeto a Sandra que me voy a cabrear!”. La presentadora le agradeció su intervención y concluyó: “Si tenéis un tema y le quieres poner una demanda [Asraf a Arrabal], se la pones y lo aclaráis. Pero aquí llevamos con un bucle cinco minutos. No me entero de nada”.