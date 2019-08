Isa Pantoja, harta de Omar, dice que va a recurrir a su madre: “Espero que le cierren las puertas de Cantora”

llamó en directo a ‘Viva la vida’ para aclarar varias cosas: por un lado, que ella no filtra información de su familia y, por otro, que está harta des. “Anoche dio un espectáculo bochornoso”, dijo de la entrevista que el ganador de ‘Supervivientes’ dio en el ‘Deluxe’

Isa cree que todo lo que dijo Omar en la entrevista eran mentiras y quiere parar toda esta situación lo antes posible. Para ello, tiene claro lo que debe hacer: Hablar con su madre , Isabel Pantoj a (con la que no tiene relación desde el cumpleaños de la tonadillera). “Solo puedo pararlo con la persona que está al pie del cañón, que es mi madre”, ha afirmado.

“Estoy cansada de que este sinvergüenza [por Omar] esté diciendo cosas de mi familia de las que no tiene ni idea. Espero que después de la entrevista mi madre y mi hermano le cierren las puertas de Cantora”, ha aseverado Isa. No quiere que las palabras de Omar puedan afectar a su relación con su pareja actual, Asraf, que estaba presente en el plató y también ha querido intervenir a favor de su novia: “Isa tiene un respeto a su madre que Kiko no tiene”.