Carmen Borrego responde a todas las acusaciones sobre lo que ocurrió en la boda de Belén Esteban

Carmen Borrego explica en 'Viva la vida' las razones por las que ha realizado una exclusiva para hablar sobre la boda de Belén Esteban. Después de los conflictos con sus excompañeros de Sálvame, se produjo un reencuentro cordial en la boda ya que como explica la colaboradora, ella no quería ser la protagonista. Diego Arrabal arremete contra Carmen en favor de la exclusiva: "Estabas esperando para la semana siguiente ser la protagonista de la portada". El fotógrafo aprovecha para reprochar lo mal visto que está contar la boda de otra persona, mientras ella contesta: "Lo he hecho porque me ha dado la gana".