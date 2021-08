La chef Pepa Muñoz, afectada por el incendio de Ávila: "Han dejado que se queme nuestro pueblo"

Cientos de personas han sido desalojadas, entre ellas la chef Pepa Muñoz . Tal y como la cocinera ha relatado en sus redes sociales, el fuego se ha llevado ya por delante kilómetros y kilómetros de terreno: " No ha venido nadie a ayudarnos , a apagar el fuego, se está quemando todo, hasta el cementerio, han dejado que se quemen nuestros pueblos".

Pepa ha conectado con 'Viva la vida' desde Sotalbo, su localidad, para explicar lo que está sucediendo: "El incendio comenzó ayer a las once de la mañana y siguen sin hacerse con ello, esto no se ha resuelto bien, ayer llamábamos desde que vimos el fuego y nadie vino apagarlo, no nos han evacuado hasta esta mañana, ahora ya están aquí la UME y los bomberos".