El rifirrafe entre Isabel Rábago y Diego Arrabal: ella estalla cuando él le llama "pelota y cobarde"

Los colaboradores de 'Viva la vida' hablan sobre las llamadas de los 'supervivientes' con el exterior, después de que Dakota se quejara de que compañeros como Isabel Pantoja hablaban con sus familiares, mientras que ella no podía. Isabel Rábago ha explicado que para ella no se tratan de favoritismos, sino que televisivamente es más importante Isabel Pantoja que Dakota. Diego Arrabal ha calificado sus comentarios de persona cobarde y pelota y la colaboradora se ha cabreado y ha arremetido contra él: "Yo no he sido pelota en mi vida".