Jaime Peñafiel ataca al supuesto primogénito del rey emérito: "Su actitud es miserable"

‘Viva la vida’ ha contado esta tarde con Jaime Peñafiel, periodista experto en la Casa Real y no ha dudado en arremeter contra Solá, ya que considera que su actitud “es miserable” porque está “removiendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza”. Además, según Peñafiel, el año en el que nació Albert fue el mismo en el que se produjo el accidente en el que falleció el hermano de Juan Carlos y él “por aquel entonces no estaba para fo****”, ha sentenciado Jaime.