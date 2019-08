Kiko Matamoros responde con dureza a Laura Fa por haber dudado de su enfermedad: "Me parece aberrante"

Kiko irá a los tribunales

Matamoros no está dispuesto a que todo esto acabe así. Asegura en el programa que llevará a Lara Fa a los tribunales por todo lo que ha pasado. "No quiere emprender acciones legales para que me compense económicamente ni nada de eso. Quiero que un Tribunal de justicia me dé la razón y se repare en mi honor. Que se me trate como persona y no como delincuente. No creo que me merezca esto, sinceramente, me parece horroroso".