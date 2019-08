Kiko Matamoros se va de plató tras un enfrentamiento con Laura Fa: "Haces terrorismo informativo"

Visto el conflicto inicial, el reencuentro se preveía tenso: Kiko se ha negado a saludar a Laura en plató. Le ha aclarado que no ha “vendido” un reportaje desde la cama del hospital, al contrario, lo ha “regalado” y lo ha hecho con una publicación, pero lo habría hecho con otra si se lo hubiera pedido. Además, es un gesto ya que esa misma revista le permitió hablar de su enfermedad en el ‘Deluxe’ a pesar de que, por el contrato que tenía con ellos, no podía hablar. Esta aclaración ha sacado de quicio a Laura, que decía: “No has cobrado, pero ya te lo cobrarás, no me vendas motos”.