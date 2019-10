Kiko Matamoros se niega a compartir plató con Makoke: "No me apetece nada"

Makoke y Kiko Matamoros han coincidido esta tarde en ‘Viva la vida’. La expareja viene al programa en calidad de colaboradores pero él ha comentado que no le hacía ninguna gracia compartir plató con su exmujer, por eso ha pedido no estar a la vez en el mismo. ¿Sus motivos?

“No me apetece nada, creo que no aporta nada positivo. Tengo a mi hija en común con ella y cualquiera circunstancia o controversia que se dé le va a afectar a ella. Además tengo a mi pareja y no quiero que se den malentendidos”, ha comentado Kiko.