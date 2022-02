Para poder arrojar un poco más de luz a esta información, Suso Álvarez se ha puesto en contacto con el hermano de Isa Pi y asegura que lo ha visto bastante “cabreado”. Además, no ha dudado en negarle que existiera el vídeo que tanto ha dado que hablar este fin de semana.

Suso Álvarez, amigo de Kiko Rivera, no ha dudado en llamarle en cuanto ha conocido la noticia de que había un supuesto vídeo suyo circulando por las redacciones: “Me ha dicho que, obviamente, es mentira, que no puede existir ese vídeo de ahora con ninguna chica ni nada”, declaraba.

“Estaba muy tranquilo por el vídeo y me ha dicho que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que cada dos por tres se cuestione su relación con Irene Rosales. Estaba cabreado”, explicaba nuestro colaborador en ‘Viva la vida’.

El amigo del disc jockey ha confesado que Kiko Rivera “estaba cabreado” y que se ha mostrado más rotundo que nunca”: “Tiene la conciencia muy tranquila”, declaraba Suso Álvarez. “Si él tuviera alguna duda de ese vídeo, no sería tan rotundo a la hora de decir que es mentira”, añadía Raquel Bollo.

“Si tú hablas con ellos, no están tan en crisis ni tan mal. Les llamas y ese ambiente no es cierto. Tú hablas con ellos y no se palpa esa crispación”, explicaba el colaborador.