Makoke estalla contra Kiko Matamoros: "¡Deja a mi hijo en paz!"

Makoke ha visto las imágenes en las que Kiko Matamoros aseguraba haber pagado durante 20 años la vida de Javier Tudela. La colaboradora ha estallado contra su ex pareja y ha asegurado que esa información no era cierta. "Con ese comentario se retrata él. Yo he estado trabajando toda mi vida, porque cuando empezamos la que se iba a firmas los contratos a 'Cronicas Marcianas' era yo. A Javi déjalo en paz", ha brotado. "Mi hijo ha estado con su madre. ¿Qué haces en México pasando la navidad y viendo los stories de Javi? ¡Deja a mi hijo en paz!"