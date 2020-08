Kiko Matamoros entra por teléfono y provoca que Makoke abandone el plató tras insinuaciones duras

Como era de esperar, Makoke ha reaccionado y las declaraciones y ha asegurado sentir asco ya no solo por las palabras que le ha dedicado a ella su ex, si no por lo que ha comentado de sus compañeras de 'Sálvame'.

Makoke, tras asegurar que no puede hablar del tema económico porque se encuentra judicializado, ha abandonado el plató pero no ha perdido detalle de las palabras de su ex, y cuando la llamada llegaba a su fin explotaba: "Eres un mentiroso, no paras de mentir, cómo yo hable... qué suerte tienes de que yo no pueda hablar". Kiko contraatacaba: "No sé que droga te habrás metido en Marbella, pero no tienes nada que contar sobre mí".