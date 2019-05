María Jesús Ruiz: “Mi mayor problema es que magnifico a los hombres”

La flamante ganadora de ‘GH DÚO’ ha dado una larga entrevista en ‘Viva la vida’ en la que el amor ha sido el tema central. María Jesús ha repasado sus tormentosas historias sentimentales y“El chico con el que se me está relacionando es Curro, que es quien me lleva las redes sociales yha dicho. Además, también ha hablado de la relación con su madre, a la que, dice, “ama con locura”.

Su truco para endurecer las piernas

La entrevista con Emma García ha comenzado con el recuerdo de su coronación como Miss, y María Jesús nos ha contado el truco que empleaba para ponerse en forma: “Como mi madre no me daba dinero, me ponía pesas en los tobillos para ir a la universidad y así conseguía hacer músculo”, ha explicado.