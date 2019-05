Richi, primo de Mónica Hoyos, contra José Antonio: existiría un pacto de la concursante

Tras la publicidad han vuelto a contactar con Richi y se han dejado las cosas bien claras. "Hablé con mi prima días antes de que fuese a la isla sobre Carlos Lozano, de cómo lo iba a llevar", explica el primo. Además, confiesa que al ex de su prima "le tengo respeto por ser el padre de mi sobrina" y que Mónica le contestó: "Yo voy a ir allí como si no lo conociera, como un concursante más". Por último, para acabar de explicarse, matiza: "La primera semana, es de lógica, no va a estar peleándose con él. Ella no le baile a nadie y si tiene que discutir con Carlos, lo va a hacer".