La mujer pillada por Diego Arrabal sin su marido es una presentadora de Telecinco

Diego Arrabal aclara si se trata de María Patiño

Antes esto, Diego Arrabal se ha comprometido a confirmar o desmentir si es Patiño la persona a la que ha fotografiado, pues el paparazzi considera que, si no es ella, no quería que se creara un bulo o un malentendido, porque Kiko simplemente le estaba preguntando.

"Me podría callar y no decirlo, ni confirmarlo ni desmentirlo. Pero al final es una faena si esa persona no es. Puedo decir y asegurar que María Patiño NO ES la persona fotografiada". Kiko ha reconocido estar muy preocupado porque su intención no era poner a su compañera en el disparadero con su pregunta.