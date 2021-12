Raquel Mosquera desmiente a Rocío Carrasco y los colaboradores alucinan: "Esto que he dicho vale mucho en una exclusiva"

La viuda de Pedro Carrasco ha desmentido parte de las palabras de Rocío Carrasco en el documental, concretamente la parte en la que hablaba de su padre: "No es verdad lo que dijo sobre Pedro, no es cierto que Pedro le diese un bofetón cuando ella le contó que estaba embarazada , ella sabe que eso es mentira, yo estaba delante".

Además, la colaboradora de 'Viva la vida' ha expresado su malestar con otro asunto más comentado por Rocío Carrasco en el documental. La hija de Rocío Jurado aseguró ante las cámaras que su padre se fue de su casa en su último encuentro "haciendo eses por la carretera pero no por la discusión con ella, si no por otros motivos". Raquel ha explotado al respecto: "Ella ahí insinuó una cosa muy fea de su padre, si yo sé que esas cosas que dijo no eran ciertas, ¿por qué me voy a creer todo lo demás que contó?".