El consejo de Emma García a Rocío Carrasco en su intervención en directo: "Haz lo que tienes que hacer"

Rocío ha contestado a las preguntas de Emma García y se ha reafirmado en su defensa del especial: "Se trata de algo muy bonito que me propusieron desde la productora, es un homenaje a mi madre que muchas personas que la querían estar deseando ver, son cosas de mi madre y de mi padre, no tendrían por qué molestar a nadie, si no se ha hecho nada no hay por qué tener miedo".