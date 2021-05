El avance del nuevo episodio del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ya está generando debate y eso que hasta el miércoles no se emite. En él vemos a una Rocío Carrasco relatando que mientras que su hija, Rocío Flores, la golpeaba, tenía un teléfono abierto y que había alguien al otro lado, pero no se atreve a decir quién porque no lo vio.