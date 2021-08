Sandra Crespo ('GH') ha denunciado en redes sociales no saber nada de sus hijos menores desde hace dos semanas

La exconcursante de 'GH' tiene presentadas más de 20 denuncias contra el padre de sus hijos

Sandra Crespo ha contado en 'Viva la vida' los malos tratos que ha sufrido durante años por parte de su expareja: "Es violencia vicaria"

Sandra Crespo, exconcursante de 'Gran hermano 6', está viviendo un auténtico infierno. Sus dos hijos menores, de cinco y ocho años, se han ido con su padre de vacaciones y llevan dos semanas sin dar señales de vida. Tal y como nos ha explicado Sandra, ella y el padre de los niños están separados y ella es quien ejerce la custodia:

"Mis dos hijos menores se han ido con su padre de vacaciones, la mayor, que tiene 13 años, no ha querido irse con él (...) No tengo noticia de ellos desde hace casi quince días, su padre me tiene bloqueada por teléfono pese a que los abogados le han dicho que no puede hacerlo porque yo tengo que poder hablar con mis hijos".

Sandra ha explicado que este hombre no solo no se pone en contacto con ella para contarle qué tal se encuentran los niños, si no que se los llevó el día que le tocaban dando gritos y de muy malas maneras: "Se coló en la piscina privada en la que estábamos y empezó a gritar, yo subí corriendo y vestí a los niños para que se fueran con él, desde entonces no sé nada de ellos, supongo que en Benidorm (donde ambos residen) no están porque nadie les ha visto".

Sandra relata el infierno que vivió con el padre de sus hijos

La exconcursante de 'GH' se despidió de sus dos hijos el pasado 1 de agosto y desde entonces ha llamado al teléfono del padre a diario: "He llamado todos los días, el primer día el teléfono daba señal pero después ya no". Sandra ha explicado que se separó de su ex "porque estaba viviendo un infierno en su casa": "Me fui con cinco euros en el bolsillo y tres niños pequeños, imaginaos cómo estaba yo y lo que estaba soportando para irme de esa manera".

Sandra ha contado que se ha sentido maltratada por su expareja durante años: "Cuando me separé de él comenzó el maltrato psicológico y la violencia vicaria (...) he puesto una denuncia en el juzgado pero hasta que él no la reciba no es efectiva, deberían haber puesto medidas cautelarísimas y no lo han hecho".

Pese a que en este momento no ha sido efectiva aún la denuncia, la asturiana ha presentado contra el padre de sus hijos más de 20 denuncias previamente: "Hay un hecho muy grave que está denunciado y que la gente que lo sabe no entiende cómo se puede permitir que ese señor se lleve a mis hijos"

Este hombre me tiene odio y para hacerme daño es capaz de hacerlo todo