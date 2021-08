Y es que, la exconcursante de ‘GH’ lo está pasando realmente mal desde que se separó de su marido. Ahora, sus hijos están con él y la asturiana ha asegurado que no sabe nada de ellos desde hace 10 días porque no le cogen ni el teléfono.

La asturiana, muy preocupada, ha continuado pronunciándose en su perfil oficial de Instagram y ha señalado lo siguiente: “Llamo y nadie me coge el teléfono. Hasta me ha bloqueado las llamadas. Si alguien los ha visto que se ponga en contacto conmigo. Esto ya no es sostenible. Necesito saber de ellos. Por favor, necesito ayuda”.