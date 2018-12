Alejandro Albalá se derrumba en su reencuentro con Sofía Suescun: “Solo he estado enamorado de ella”

"Isa Pantoja fue una obsesión"

Albalá ha reconocido que "no estuvo enamorado de Isa Pantoja", solo fue una obsesión. Sin embargo con Sofía no ocurre lo mismo: "Sigo enamorado de ella , es evidente". Sus sentimientos no han cambiado pese a la ruptura y no ha podido evitar llorar cuando la psicóloga le ha preguntado por ella.

Sofía, a Alejandro: "No me admirabas"

Tras ver el dolor de Alejandro, Sofía se ha visto obligada a intervenir: "Siento haber estado como un elefante en una cacharrería pero es que lo nuestro no iba bien, no sabía cómo dejarlo". La ganadora de 'Gran Hermano' ha abierto su corazón por primera vez ante Alejandro y el público: "No me valoraste como novia, no me admirabas".