El suceso paranormal que vivieron Emma García y Marisa Martín Blázquez y que las atemorizó

Ha llamado especialmente nuestra atención lo que Emma García y Marisa Martín Blázquez vivieron. Al parecer, entre ellas a parte de una gran amistad y compañerismo existe una conexión muy especial. Emma García se ha atrevido a contar que una noche tuvo un sueño: " Soñé con Marisa , algo que me dejó muy tocada".

Cuando al día siguiente Emma se encontró con Marisa le preguntó si se encontraba bien, a lo que la periodista contestaba que no. Cuando Emma le contó a su amiga sobre el sueño ambas se quedaron heladas, era justo lo que Marisa acababa de vivir: "Me había pasado exactamente lo mismo que me describió Emma sobre su sueño". Aterrador.