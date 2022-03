Tamara Gorro entra en directo en 'Viva la vida' para contestar a Diego Arrabal y acaba llorando: "Ha sido muy feo lo que has hecho"

Diego Arrabal, sobre Tamara Gorro: "Yo lo siento pero de esta chica no me creo nada"

Tamara Gorro preocupaba este fin de semana a su familia virtual al publicar imágenes desde un hospital en sus redes sociales. La influencer explicaba en sus stories que el mal momento por el que atraviesa la ha llevado a perder mucho peso, de 64 a 52 kilos, y a sentirse francamente débil.

Tamara decidió acudir al servicio médico porque se daba cuenta de que algo no iba bien. Allí le dijeron que su analítica estaba bien pero que se encontraba demasiado baja de peso y mal alimentada. Tamara explicaba muy emocionada que su estómago rechaza el alimento y que es incapaz de sobreponerse a la enfermedad mental por la que atraviesa: "Es difícil de explicar y sobre todo de entender, ¿por qué me iba a pasar algo a mí que tengo una buena vida y parece que no me falta de nada?".

Diego Arrabal, al ver las imágenes de la influencer, se mostraba muy crítico y hacía un comentario que no sentaba bien a Tamara: "Yo lo siento pero de esta chica no me creo nada, lo siento". A los pocos minutos, Tamara entraba en directo en 'Viva la vida' para contestar al paparazzi:

"Te respeto como profesional, pero me acabas de dejar muy sorprendida diciendo que no te crees nada de lo que me pasa porque es algo muy feo".

Diego Arrabal intentaba explicarse asegurando que él no se refería a su enfermedad: "Yo no pongo en duda lo que te está ocurriendo, pero creo que no se puede tratar con la misma actitud el café que te tomas con tus amigas que una enfermedad tan seria, lo compartes todo y eso no es bueno para tu salud mental".

Tamara ha explicado por enésima vez que si efectivamente ella creyese que las redes son malas para su salud saldría de ese mundo: "A mí compartir mi vida en redes no me hace daño, son mi familia virtual, esto es algo mucho más serio que no se trata de estar un día bien y otro mal, es algo muy complicado y muy difícil de salir".

El enfrentamiento entre Tamara Gorro y Avilés

Pero los reproches de Tamara Gorro no eran solo para Diego Arrabal. La expareja de Ezequiel Garay acusaba directamente a José Antonio Avilés de mentir acerca de su vida: "Yo lo siento pero de ese señor no me creo nada, tú has dicho por los platós y por los pasillos que en mi ruptura con el padre de mis hijos ha habido terceras personas y esa información no la has sacado de ningún sitio, es cosecha tuya, ningún otro colaborador lo ha dicho".