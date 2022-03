"Desde que estoy malita he perdido mucho peso y cada vez voy perdiendo más. Antes estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52. Yo como, pero hay algo que me provoca echarlo, a parte de la medicación y demás", aclara Tamara Gorro. Llegó un momento en el que no podía moverse y por ello acudió al hospital.