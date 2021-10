Sin embargo, Terelu no se muestra contenta con la entrevista del chófer: “Me sigo manteniendo en mi postura, creo que el silencio era lo mejor para no hablar de nada y para proteger a mi madre, pero no puedo decidir lo que hacen los demás, no estoy en las cabezas de los demás (…) La gente puede pensar que soy una idiota, pero esta idiota tiene unos principios que no se salta, si estoy pidiendo a mis compañeros que no hablan de mi madre porque eso le crea una situación de alteración no voy a hacerlo yo, que no me pidan los que hablan que esté de acuerdo con ellos (…) Yo tengo clarísimo que lo de la entrevista de Gustavo no se me contó porque ellos saben que si me lo hubieran contado yo habría puesto todo de mi mano para que no se hubiera llevado a cabo, yo me enteré cuando ya se había hecho (…) Yo estaba en el funeral de una amiga y recibo una llamada de Gustavo, se la devuelvo y me cuenta que ha dado una entrevista con el consentimiento de mi madre”.