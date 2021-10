Aunque son muchos los que creen que la separación de la pareja no es real y que se trata de una estrategia para mantenerse en el foco mediático, lo cierto es que a Terelu "le han llegado informaciones" que le aseguran que "Olga le está pidiendo a las personas que la quieren que si saben algo de la supuesta relación de Antonio David con la reportera de Mediaset se lo cuenten".

Según Pilar Vidal , la periodista de Mediaset con la que se relaciona a Antonio David se habría puesto en contacto con sus compañeros de profesión pidiéndoles expresamente que no se hable de ella: "Ella quiere ser únicamente una profesional del medio, no quiere ser un personaje del corazón".

Sin embargo, Pilar Vidal ha puesto el foco en un detalle llamativo: "En esa especie de comunicado no lo ha negado en ningún momento, no ha negado tener una relación con Antonio David, solo ha pedido que no se la nombre".