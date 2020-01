El plan de Berta acaba con dos inesperadas y trágicas muertes en 'Vivir sin permiso'

En un primer momento, Daniel cree que ha sido Fredy el que le ha contado su secreto a su padre, sin embargo, Berta termina confesando que fue ella. "Tu papá no te quiere cómo eres, no te respeta. Merece morir y es algo que tengo claro desde hace tiempo, pero entiendo que a ti te cuente más tomar la decisión. Se me ocurrió darte un empujoncito para que veas cómo es tú padre en realidad. No se me ocurrió que pudiera ser tan monstruoso contigo, pero ya ves quién es".