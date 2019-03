Fue adoptado al poco de nacer pero su vida nunca fue fácil. Siempre fue considerado “como un esclavo” en su familia adoptiva, le trataron mal y, para colmo, le ocultaron la verdad: su madre no está muerta, tal y como le dijeron.

José Antonio recurre al programa para que den con su madre biológica, a la cual no conoce. A los pocos días de nacer, el joven fue despojado de su madre y fue adoptado por una familia. Pero su infancia no fue feliz, pues siempre fue despreciado por su familia adoptiva: sus desayunos eran diferentes, lo trataban como a un esclavo, no recibía el beso de buenas noches como el resto de sus hermanos y sufrió agresiones físicas.