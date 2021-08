Pascual cuenta que Carmen y él siempre han estado muy enamorados y que hubo celos infundados y que los abuelos intervenían mucho en la relación, consintiendo cosas e informaciones que no eran ciertas. Admite que no volvió a ver a su hija porque pasó algo fuerte que, en un principio, no quiere desvelar para no herirla: se dio a entender que él no era el padre. Aunque todos coinciden en que padre e hija se parecen.