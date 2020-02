Isabel Pantoja se pone seria: "Me arrepiento de haber dicho que no me gustaba Omar para mi hija"

Isabel Pantoja lo tiene claro y no duda en gritarlo a los cuatro vientos. El maletín de ‘Supervivientes’ era para ella. Tiene claro que, si no hubiera tenido que abandonar por prescripción médica, hubiera ganado el reality. Eso no quita que esté contenta de que lo haya ganado Omar Montes.

Confiesa que para ella, Omar fue un gran descubrimiento y se lamenta por no haberle querido en un pasado, cuando era pareja de su hija Isa. “En un momento de mi vida dije que no me gustaba para mi hija. No me arrepiento de casi nada de lo que he dicho en mi vida, pero de eso sí. Es un niño maravilloso al que quiero muchísimo”, cuenta.