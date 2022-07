David Bisbal, protagonista de la primera entrevista de 'Ya es verano'

“El fin de semana, sobre todo en verano, es un momento en el que el espectador está más relajado y receptivo. En este programa vamos a aprovechar esta circunstancia para darle a las cosas un enfoque diferente, con un punto más imprevisible, desde el humor y con un tono más distendido, de manera que resulte una experiencia divertida para quien nos vea. Hoy en día, no podemos obviar lo que ocurre en las redes sociales, que van a ser alma y ADN de mi sección. Vamos a intentar mirarlas con mucha locura, reírnos mucho. Las redes no son solo información y entretenimiento, son una fuente inagotable de vídeos virales y gente curiosa y divertida que va a tener su espacio en el programa”, explica Frank Blanco, responsable de ‘Lo Más’.

“Ya es verano’ supone mi primera incursión en la televisión y afronto el desafío con una ilusión enorme. Mi objetivo es trasladar a la pantalla la magia de lo que tantos años he vivido en la radio, con las máximas que siempre he aplicado durante toda mi trayectoria profesional: informar con rigor, con credibilidad y sin perder de vista el entretenimiento. En la radio hacemos un magazine en el que combinamos información y diversión y me propongo llevar estos registros a la tele. Confío en conseguirlo porque soy una persona a la que le encanta reírse y sé que la sonrisa es una de las mejores cartas de presentación para generar empatía”, señal Marta González Novo.