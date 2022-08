Julián Muñoz reaparece en 'Ya es verano' y reacciona a la entrevista del escolta de Isabel Pantoja

Julián Muñoz entra en directo en 'Ya es verano' para desmentir al escolta de Isabel Pantoja: "Yo nunca le he puesto un espía a nadie"

Julián Muñoz: "Vivo con mis hijas y con mis nietos y soy relativamente feliz"

El exalcalde de Marbella cuenta cómo es ahora su vida y manda un recado a Isabel Pantoja

Este fin de semana, 'Ya es verano' ofrecía una entrevista exclusiva que ha causado numerosas reacciones. David Luna, el que fuera escolta de Isabel Pantoja entre los años 2006 y 2013 rompía su silencio y se sentaba por primera vez frente a una cámara de televisión para desvelar los secretos mejor guardados de la cantante y especialmente del que por entonces era su pareja, Julián Muñoz.

David Luna le aseguraba a nuestro compañero Jorge Moreno que tanto a él como a su hermano quien les había contratado como guardaespaldas había sido Julián Muñoz: "Fue Julián el que nos contrató cuando ya estaba en la cárcel para que le tuviéramos informado de todos los pasos de Isabel Pantoja".

Según el escolta de la cantante, Julián Muñoz les pagaba a él y a su hermano Fernando 3.000 euros por trabajo, una labor que consistía en acompañar a Isabel allá donde fuera para después contarle al alcalde todo lo sucedido: "Isabel ha sido una víctima de Julián, era él quien manejaba todo aunque en televisión pareciese lo contrario".

Julián Muñoz entra en directo en 'Ya es verano' y desmiente al escolta

Julián Muñoz ha reaparecido en televisión tras meses alejado de los focos y lo ha hecho en nuestro programa. El exalcalde de Marbella ha asegurado en el micrófono de nuestra compañera Arabella Otero que no conoce a David Luna y que el escolta miente: "No le conozco de nada, no le he visto nunca, yo jamás he seguido a nadie, mucho menos a Isabel Pantoja".

Julián ha animado a David Luna y al programa a emitir el resto de la entrevista al escolta, una entrevista en la que Luna desvela secretos íntimos del exalcalde: "A mí ya no me importa nada de lo que se pueda decir de mí, vivo con mis hijas y con mis nietos, soy relativamente feliz y muy mayor, yo a Isabel Pantoja no le tengo cariño, yo le tengo cariño a los míos.

Aunque en un primer momento Julián ha asegurado que no pensaba tomar medidas legales contra el escolta, tras escuchar las palabras de Luna sobre sus supuestas fiestas privadas con señoritas el exalcalde de Marbella ha confesado en 'Ya es verano' que ya se ha puesto en contacto con su abogado: