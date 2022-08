Exclusiva| Habla por primera vez en televisión el escolta de Isabel Pantoja: "Me contrató Julián Muñoz para vigilarla"

Según el testimonio de David, Julián Muñoz les contrató a él y a su hermano no solo para proteger a Isabel Pantoja, si no también para pasarle a Julián Muñoz todos y cada uno de los pasos de la cantante : “Isabel Pantoja se está enterando ahora de que Julián la tenía vigilada con nosotros pasándole toda la información”.

David Luna le ha explicado a nuestro compañero Jorge Moreno que tras las cámaras quien mandaba y tomaba las decisiones era Julián Muñoz: "En televisión parecía que la que dominaba el asunto era Isabel Pantoja pero en realidad no era así, Isabel ha sido una víctima de Julián , completamente".

El escolta también ha asegurado que Julián Muñoz les pagaba muy bien por sus trabajo, concretamente 3.000 por servicio, pero lo que más recuerda David Luna es un comentario que el exalcalde de Marbella le hizo una noche en una discoteca: "A mí no me importa ir a la cárcel porque mis nietos no van a tener que trabajar más".