Gloria Camila habla por primera vez sobre la bronca con Ana María: "En mi casa puedo alzar la voz lo que me dé la gana"

Es uno de los temas que más horas ocupa en los programas del corazón. La crisis que atraviesa el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón está en boca de todos y son muchas las voces que aseguran que la ruptura es algo inminente. Aunque Gloria Camila ha comunicado en varias ocasiones que no quiere formar parte de estas informaciones y que piensa mantenerse al margen, lo cierto es que en 'Ya es verano' la hija del torero ha hablado alto y claro sobre el momento en el que se encuentra la relación con la todavía mujer de su padre.

Gloria Camila ha explicado que las "cosas con Ana María siguen igual", refiriéndose a que entre ellas no ha existido un acercamiento tras la sonada bronca que protagonizaron una noche hace ya algunas semanas en el chalet de Aldea del Fresno.

Precisamente sobre esta discusión ha hablado Gloria Camila en el plató de 'Ya es verano', contando su versión e intentando así acallar los rumores que circulan sobre lo que pasó esa noche en el chalet del torero:

"Yo por mi parte sigue todo tal y como estaba, se ha dicho que hemos coincido Ana y yo en Costa Ballena pero no es verdad, yo fui a recoger a mi padre pero él bajó y yo le esperé en el coche, no coincidí con ella, todo sigue igual con Ana María, no ha habido acercamiento, no hay nada entre nosotras (...)

Es falso que haya habido una discusión entre Ana María y yo en el jardín de mi padre, yo recogí a mi padre en la estación y nos fuimos para su casa, pero lo único que os voy a decir sobre el tema es que son cosas que pasan en la intimidad de una casa y que nadie tiene por qué saber (…) Suso no estuvo ni siquiera media hora en la casa, estuvo apenas cinco minutos y no llegó ni a entrar en la casa, así que es imposible que viera a mi padre (…) No solo se asustó Ana María cuando llegó a casa y nos vio allí, yo también me asusté porque era de noche y no les esperaba, pero lo que está contando Suso por ahí no es verdad (…)

No sé si habrá algo grabado sobre lo que ocurrió esa noche, pero me parece de mala educación escuchar las conversaciones ajenas que se tienen en la intimidad de una casa, aunque ya os digo que a mí no me preocupa nada de lo que pueda salir en esa supuesta grabación".

Gloria Camila, preocupada por las últimas imágenes de su padre

Gloria Camila se ha enfrentado a un vídeo que no ha sido nada fácil de asimilar. Los compañeros de 'Socialité' emitían este mismo fin de semana unas imágenes en las que José Ortega Cano estallaba ante un reportero del programa e incluso llegaba a amenazarle con golpearle con su bicicleta.

Gloria ha confesado sentirse preocupada por el estado de nervios de su padre y se ha mostrado muy molesta con el trabajo de algunos reporteros:

"Bastante educado ha sido mi padre porque hay reporteros y reporteros, yo si tengo que pedir perdón como el otro día lo hago, pero estos lo que hacen es perseguir y acosar a mi padre esperando a que explote para poder grabarlo, no se puede vivir así los siete días a la semana, mi padre está muy, muy al límite de nervios porque ya ha llegado un momento en el que no puede ni siquiera salir con la bici o pasear (...)

Mi padre no tiene por qué salir a hablar de lo que le ocurre a su matrimonio, él no os conoce de nada y no tiene por qué hablar de su vida privada, lo que están haciendo con él es acoso porque yo cuando fui a recogerle grabé con mi móvil a unos reporteros subidos en la tapia de la urbanización grabando el interior, algo que no es legal".

Gloria Camila contesta a la vecina traidora de Costa Ballena

Muchos han opinado sobre la polémica separación (o no) que están protagonizando Ortega Cano y Ana María Aldón, pero pocos se han mostrado tan hostiles con la pareja como la conocida como 'la vecina traidora'. Una vecina del matrimonio en la urbanización de Costa Ballena ha conectado esta semana con distintos programas de televisión para contar la que en su opinión es la verdad de la relación entre el torero y la diseñadora. Gloria Camila le ha contestado sin pelos en la lengua: