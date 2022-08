Ana María confiesa cómo es su día a día con Ortega Cano en Costa Ballena: "No voy a ser una hipócrita"

La tarde para Ana María Aldón ya se presentaba intensa nada más arrancar el programa. La recién estrenada colaboradora de 'Ya es verano' escuchaba las últimas declaraciones de su cuñada, Conchi Ortega, y reaccionaba tajante asegurándole a Verónica Dulanto que si Conchi la llamase no pensaba cogerle el teléfono. Pero los malos tragos para Ana María no habían hecho más que empezar.

La periodista le ha preguntado a Ana María si de verdad creía necesario haber hecho pública la crisis con su todavía marido, José Ortega Cano, algo a lo que la diseñadora contestaba tajante y claro: "A mí no me digas que yo he sacado esto a la luz porque quien se sentó en un plató de televisión diciendo que el amor de su vida era Rocío Jurado no soy yo". El plató de 'Ya es verano' se caía en aplausos.