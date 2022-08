El alcalde de Vigo demuestra en 'Ya es verano' que habla perfectamente inglés y todos alucinan

El alcalde de Vigo, Abel Caballero , es un hombre de palabra y ha acudido al plató de 'Ya es verano' tal y como prometió la semana pasada en una conexión telefónica con el programa. Aunque su homólogo en Madrid, José Luis Martínez-Almeida , no ha acudido al reto que Abel Caballero le propuso ( bailar en directo break dance y demostrar quién lo hace mejor), el alcalde de la ciudad gallega ha protagonizado grandes momentazos en su visita a Telecinco.

Sus palabras en inglés dieron la vuelta al mundo y todos los medios se hicieron eco de su imposible pronunciación. Sin embargo, hoy Abel Caballero ha demostrado que aquello no fue más que un lapsus por los nervios y que su inglés es casi perfecto: "Lo que la gente no sabe es que yo soy doctor en economía por la Universidad de Cambridge, estuve allí cuatro años, pero el momento en el que estaba hablando me entró la duda de si el título era 'Happy Christmas' o 'Merry Christmas', y entonces titubeé, que es lo que se vio en el vídeo".