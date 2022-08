Ana María Aldón responde y planta cara a Conchi Ortega: "Si me llamara, no le cogería el teléfono"

Ana María Aldón habla del cónclave familiar de los Ortega Cano.

La mujer de Ortega Cano responde a su cuñada, Conchi Ortega.

Ana María, a Conchi: "Yo no tengo culpa de que ella lleve cuatro años sin ir a casa de su hermano".

Ana María Aldón es consciente de que se produjo una reunión familiar entre los hermanos Ortega Cano y sabe que su marido quiso saber quién de ellos había puesto en duda la paternidad del hijo del matrimonio. El torero acusó a Conchi Ortega, aunque ella no niega, pero Aldón tiene algo que decir: “Mi marido sabe perfectamente de dónde viene esa mentira… lo sabemos todos”.

“Aquella reunión hacía referencia a algo que había pasado hace diez años y eso, para mí, ya era agua pasado”, añade Ana María. Asegura que ella nunca va a perdonar que se pusiera eso en duda y que esa reunión no fue iniciativa de ella, aunque desconoce si fue él o Gloria Camila quien propició ese cónclave: “No me sirvió, ¿de qué? Son tantas cosas… ¿Tú sabes qué se sacó en claro?”, le pregunta a Verónica Dulanto durante su entrevista.

Ana María Aldón responde a Conchi Ortega

Conchi Ortega negó ser la autora de esa especulación, sembró la duda sobre Ana María (“lo mismo se lo ha inventado ella”) y dijo que no entiende el “ahínco” que la mujer del torero tiene con ella. Ana María responde: “Yo nunca he dicho que ella sea mala. Ahora, no le cogería el teléfono, solo lo cojo a la gente que me quiere, la que aporta en mi vida, no a la gente que llama al programa en el que trabajo para decir tonterías”, responde nuestra colaboradora, tajante contra su cuñada.

“No sé quién me quiere en esa familia, se verá… Yo he pasado el segundo peor verano de mi vida y no he tenido la llamada de nadie… ni la esperaba tampoco. Eso es lo mejor, no esperar nada de nadie y así no te decepcionas”. Pero hay más. “Yo no tengo culpa de que ella lleve cuatro años sin ir a casa de su hermano, no es justo que me culpe a mí, su hermano la adora. Yo nunca he negado la palabra a nadie, a pesar de muchas cosas”. Cuando le preguntan qué le preocupa de esta situación, dice que “el bienestar de mi hijo”. Además, Ana María nos cuenta que, tal y como podemos ver, la que habla de este cónclave es la propia Conchi.

Ana María alucina al escuchar la grave acusación de Conchi Ortega

Más tarde, junto a los colaboradores, Ana María sigue analizando la figura de Conchi como posible autora de esas desafortunadas declaraciones. recuerda que ha aguantado mucho por parte de su cuñada, hasta que llamó a 'Viva la vida' para criticarla: "A las personas que no me aportaban y que me vendían, las fui apartando de mi camino". Cuando le preguntan si quiere resolver su conflicto con Conchi, ella responde:

"Si tuviese que arreglar algo, sería con mi marido, no con la hermana, la prima o el nieto de Conchi, que te recuerdo que vino a decirme de todo". Además, cuando escucha a Conchi decir que eso se lo podría haber inventado ella, Ana María se derrumba: "No sé dónde vamos a llegar. No soy yo quien acusa a nadie con el dedo".

Ana María Aldón: "Me he sentido la mujer más humillada del mundo entero"

Ana María tampoco ve bien que Conchi diga que no llama a su hermano por Ana María: “Me parece muy injusto que diga que no llama a su hermano por si estoy yo al lado, no es justo para mi marido. Yo no me meto en quien llama o con quién habla, él es libre para hablar con quien quiera”. Asegura que al llegar a la familia tuvo que preguntar muchas preguntas incómodas por parte de la familia e insiste que se ha sentido "la mujer más humillada del mundo entero".

