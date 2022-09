Rafael Amargo desvela el motivo por el que no pudo ir a 'Supervivientes'

Los escándalos que le han rodeado en los últimos tiempos no han ayudado a que Rafael crezca la laboralmente, y las piedras con las que se ha encontrado en el camino no han hecho más que complicárselo. Él mismo le ha confesado a Verónica Dulanto que todo estaba hablado para participar en la última edición de 'Supervivientes' , pero finalmente el juez decidió no devolverle el pasaporte por posible riesgo de fuga: "¿Cómo em voy a escapar de un programa en el que te están grabando 24 horas?".

Además, Rafael Amargo ha reconocido que todos aquellos a los que consideró sus amigos le han dado la espalda: "Decían que me querían, que eran mis amigos, y ninguno de ellos ha estado a mi lado, sin embargo otros que yo no esperaba me han demostrado mucho, para algo me ha servido todo esto".