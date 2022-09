En el vídeo, vemos a un reportero preguntando a Ortega cano sobre todo lo que ha dicho Ana María sobre él y su familia en las últimas semanas , y él responde: "Me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido. Fuera de lugar, totalmente". Estas declaraciones se produjeron el lunes. Nuestros colaboradores tienen más información y aseguran que el domingo por la noche estaba devastado y dijo, en confianza "que no podía más y se preguntaba qué era lo que no estaba haciendo bien".

"No voy a ser hipócrita", confesaba Ana María el fin de semana pasado cuando le preguntaban por su situación sentimental con el torero. Ella confesó que no dormían juntos ni hacían planes junto con su hijo (los tres, en familia). Aunque, eso sí, su trato y su relación es cordial. Reconoce que su situación no es buena y no piensa maquillarla. Así fueron sus declaraciones: