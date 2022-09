Mari Carmen, la otra hermana de Ortega Cano, sale en su defensa: "Hoy en día dan custodias compartidas"

"Mi hermano está ahora mismo en Madrid, yo hablo con él por teléfono, está constipado (...) Quiero ver si se pudiera calmar y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana, y a ver qué es lo que pasa (...) Evidentemente le está afectando, es su pareja, tienen un hijo en común y le está afectando y mucho (...) Sabemos cómo funciona esto, él no quiere que se vaya alargando más, él no quiere, no quiere, no quiere, yo creo que la única manera es estar callado, porque yo no quiero que él sufra y lo pase tan mal (...) Todas las veces que él ha pedido que esto se pare se ha convertido en polémica, todo es polémica, y si hablamos los demás, sigue siendo polémica (...) Por eso yo no entiendo a una madre que piense que le van a quitar la custodia, eso no me entra en la cabeza, ella siendo buena madre y él siendo buen padre, custodias compartidas es lo que hay hoy en día".