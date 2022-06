Carmen Lomana aclara sus declaraciones sobre Bárbara Rey: "No me metáis en un conflicto"

Carmen Loman hizo unas polémicas declaraciones sobre Bárbara Rey

"Yo soy mayor que ella aunque no lo aparente", dijo

"Yo huego con el humor pero no me entendéis", explica

Carmen Lomana se encuentra en el ojo del huracán. La celebrity dio recientemente unas declaraciones sobre Bárbara Rey que no dejaron a nadie indiferente. "A ver, yo soy mayor que Bárbara Rey, aunque no lo parezca", aseguraba. "No me gusta eso de Miss y Lady, es que soy muy tímida, me da una vergüenza horrorosa", añadía también.

En 'Ya son las ocho', Carmen ha dejado claro que no quiere problemas con la vedette.2Yo juego con el humor, lo que pasa que no entendéis. No me metáis ahora en un lio con Bárbara que me cae muy bien", advertía. "¿Lo que quisiste decir es que no se conserva bien, no?", ha preguntado Sonsoles Ónega.

"No, he dicho que soy mayor que ella y no lo aparento, aunque ahora me entero que no soy mayor que ella. Yo la vi el otro día en un programa que hacían entrevistas. Antes era la mujer más maravillosa y no sé…Me chocó. No sé…", respondía Lomana.

