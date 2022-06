En ‘Ya son las ocho’ tenemos a nuestra experta en moda Carmen Lomana para hablar sobre el gran acontecimiento. Según la empresaria, los invitados son una “incógnita, porque de la ciudad de Sevilla no han invitado ni a un cinco por ciento”.

La nueva colaboradora del programa preguntó a quién iba a ir, la respuesta fue “solo clientes que gastan 100.000 euros al año como mínimo , me pareció ridículo ”. Carmen Lomana cree que hay unos 900 invitados y casi todos de fuera, “tendría que haber una representación importante de la sociedad sevillana y española”.

Además, la empresaria no duda en mostrar su indignación con la firma de lujo por no invitarla, “si alguien tendría que estar ahí soy yo”. Carmen Lomana explica que “por muchas cosas, primero porque tengo una relación muy estrecha con Dior. Además, se supone que soy una persona conocida y compradora de Dior, pero creo que no voy a volver a comprar”.