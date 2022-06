Carmen Lomana se siente confusa ante la noticia de que había alcohol, “Kasia se había convertido al Islam por su matrimonio, yo nunca la he visto beber”. La empresaria recalca que todo son especulaciones “si ella realmente se quería marchar de este mundo, a lo mejor pensó, bueno, me tomo dos botellas de Vodka, no le hacía falta ansiolíticos”.