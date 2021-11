Los tres niños secuestrados en Valencia por su madre han sido rescatados

'Ya son las ocho' ha hablado en primicia con su abuelo, Miguel

"El siguiente paso es que mi hijo consiga la custodia de los niños"

Los tres menores secuestrados en Valencia por su madre han sido hallados en un pueblo de Madrid. Se encontraban en un buen estado y la madre de los niños y su pareja han sido detenidos como presuntos autores del rapto. 'Ya son las ocho' ha hablado en primicia con Miguel, el abuelo de los niños, nada más conocerse la noticia.

"Me he llevado una alegría muy grande porque han aparecido en buen estado. A ver cómo va la recuperación para mi hijo, a ver si los recupera. Es la mayor alegría que me puedo llevar después de los diez días que hemos pasado. Estaba en casa cuando me ha llamado mi hijo para decírmelo. Ha sido un desahogo, pero me ha dado un shock, porque no me lo esperaba", empezaba diciendo con la voz entrecortada.

"Mi hijo llorando, yo llorando…al menos esta noche vamos a descansar. Son diez días sin pegar ojo. Esperando estoy a lo que me diga mi hijo para irme a Madrid y darles un abrazo. La última noticia que tengo es que mi hijo estaba esperando para verlos. Me ha dicho que cuando esté con ellos me hará una videollamada para que los vea", contaba emocionado.

Miguel explica que el siguiente paso es que su hijo consiga la custodia de los niños. "Depende del abogado que nos está llevando el caso. La intención es que mi hijo recupere a sus hijos, que ha demostrado que puede. Lo único es la falta de trabajo, pero hay muchas familias que no tienen trabajo. Mi hijo ya ha pasado sus pruebas y ha demostrado que está rehabilitado y ha superado sus adicciones. Si mi hijo no tiene trabajo yo tengo mi pensión mínima, yo me quedo sin comer, pero mis nietos comen", aseguraba.

"Si a mi hijo le flaquean las fuerzas, yo estoy aquí"